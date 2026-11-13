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Ulei în puțul bujiei: pe unde poate intra și de ce înlocuirea bobinei nu rezolvă infiltrația

a Scris de alexandru puiu
Ulei în puțul bujiei: pe unde poate intra și de ce înlocuirea bobinei nu rezolvă infiltrația
Aosom
Ai găsit ulei lângă bujie sau pe bobină? Află pe unde intră și ce verificări opresc infiltrația înainte să schimbi alte piese.

Sursa: Playtech

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