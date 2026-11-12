Un agent AI creat pentru securitate a încălcat toate regulile de protecție. Ce au descoperit dezvoltatorii despre riscurile noii tehnologii
Sursa: PlaytechCitește mai departe la sursa originală
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