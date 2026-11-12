Un agent AI creat pentru securitate a încălcat toate regulile de protecție. Ce au descoperit dezvoltatorii despre riscurile noii tehnologii

Ce mesaje a primit judecătoarea Sorina Marinaș de la un consilier de la Cotroceni, după conferința lui Nicușor Dan 12 Nov 2026

Ciucu, despre protestul de sâmbătă: Eu nu ştiu să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie 12 Nov 2026

Rocadă diplomatică între Paris, Lyon și Palatul Victoria: Guvernul a decis cine îi ia locul lui Oleg Ungureanu 12 Nov 2026

Cod portocaliu de viituri în 5 județe din România, iar alte 14 sunt sub Cod galben. Zonele vizate de inundații 12 Nov 2026

Călin Popescu Tăriceanu cere majorarea taxei auto: O să avem toate ligheanele pe șosele 12 Nov 2026