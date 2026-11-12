 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Un bărbat a cumpărat un Boeing 737 pe Facebook și îl îngroapă în curtea ca buncăr și loc de petreceri, în Anglia: „Păcat că n-a mai rămas loc de o masă de biliard”

l Scris de libertatea
Un bărbat a cumpărat un Boeing 737 pe Facebook și îl îngroapă în curtea ca buncăr și loc de petreceri, în Anglia: „Păcat că n-a mai rămas loc de o masă de biliard”
Aosom
Dave Billings, un inginer britanic în vârstă de 25 de ani din Derbyshire, i-a șocat pe vecini și pe utilizatorii internetului după ce a folosit o macara uriașă pentru a coborî fuzelajul unui Boeing 737-500 scos din uz într-o groapă de patru metri adâncime, săpată în grădina sa, relatează BBC și New York Post.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →