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Un nou mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone

m Scris de maria zărnescu
Un nou mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone
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Joi, 12 noiembrie 2026, autoritățile din județul Tulcea au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord-est a județului, avertizând asupra unei posibile incursiuni de drone. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a recomandat populației să rămână în locuințe și să evite zonele expuse, ca măsură de precauție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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