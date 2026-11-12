Un nou mesaj RO-Alert în nord-estul județului Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone

Joi, 12 noiembrie 2026, autoritățile din județul Tulcea au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord-est a județului, avertizând asupra unei posibile incursiuni de drone. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a recomandat populației să rămână în locuințe și să evite zonele expuse, ca măsură de precauție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗