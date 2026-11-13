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Un semnal radio misterios se repetă la fiecare opt minute. Astronomii au identificat sursa, aflată la peste 5.000 de ani-lumină de Pământ

i Scris de iulia kelt
Un semnal radio misterios se repetă la fiecare opt minute. Astronomii au identificat sursa, aflată la peste 5.000 de ani-lumină de Pământ
Aosom
Un semnal radio misterios, detectat în mod repetat la intervale de aproximativ opt minute, i-a condus pe astronomi către un

Sursa: Playtech

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