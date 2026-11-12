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Un sistem AI european promite să identifice ținte militare în câteva secunde. Cine decide atacul

a Scris de andrei simion
Un sistem AI european promite să identifice ținte militare în câteva secunde. Cine decide atacul
Aosom
Noul sistem AI european poate analiza date militare într-un timp record. Aflați cine decide atacurile finale.

Sursa: Playtech

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