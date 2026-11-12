Un sistem AI european promite să identifice ținte militare în câteva secunde. Cine decide atacul

„Eu nu sunt gunoi”. Mesajul lui Nicușor Dan după scandalul cu jurnalistul Vanghele 12 Nov 2026

Pacea se negociază fără Europa la Abu Dhabi 12 Nov 2026

VIDEO Nicușor Dan vine cu clarificări: „Nu m-am referit vreodată la cenzurarea vreunei opinii politice” 12 Nov 2026

Nicușor Dan, noi explicații după ce l-a interzis la Cotroceni pe Ovidiu Vanghele: "Eu nu sunt un gunoi" 12 Nov 2026

Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate să dea în cap” 12 Nov 2026