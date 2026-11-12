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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca aduce cercetarea și inovația în prim-plan, în a doua zi, la AI Technologies and Research Forum

z Scris de ziua de cluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca aduce cercetarea și inovația în prim-plan, în a doua zi, la AI Technologies and Research Forum
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AI Technologies & Research Forum 2026 va reuni, în perioada 18–19 noiembrie, reprezentanți ai industriei tehnologice, mediului academic și autorităților, pentru două zile de dezbateri dedicate dezvoltării inteligenței artificiale.

Sursa: Ziua De Cluj

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