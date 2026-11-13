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vivo X500s ar putea primi baterie de peste 7.100 mAh și cameră periscopică de 64 MP

c Scris de claudiu sima
vivo X500s ar putea primi baterie de peste 7.100 mAh și cameră periscopică de 64 MP
Aosom
vivo X500s este așteptat cu ecran LTPO de 6,85 inch, procesor MediaTek Dimensity 9, baterie mai mare de 7.100 mAh și teleobiectiv periscopic de 64 MP.

Sursa: Mobilissimo

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