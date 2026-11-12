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Volkswagen ID. ERA 5X Lansat la Preț Mai MIC Decât al DACIA Spring 2, dar cu Dotări de Top și Tehnologie de Ultimă Oră

a Scris de adrian gabor
Volkswagen ID. ERA 5X Lansat la Preț Mai MIC Decât al DACIA Spring 2, dar cu Dotări de Top și Tehnologie de Ultimă Oră
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Volkswagen ID. ERA 5X Lansat la Preț Mai MIC Decât al DACIA Spring 2, dar cu Dotări de Top și Tehnologie de Ultimă Oră iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Volkswagen ID. ERA 5X a fost lansată oficial de către SAIC Volkswagen, fiind primul SUV complet electric din familia ID. ERA, modelul fiind introdus pe piața chineză cu o ofertă temporară care începe de la aproximativ 13.440 de euro. Noul automobil extinde gama de vehicule electrificate a constructorului german și aduce patru versiuni distincte, într-un […] The post Volkswagen ID. ERA 5X Lansat la Preț Mai MIC Decât al DACIA Spring 2, dar cu Dotări de Top și Tehnologie de Ultimă Oră first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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