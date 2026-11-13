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Waze introduce alerte pentru bicicliști. Cum funcționează noua opțiune și unde nu apar avertizările (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Waze introduce alerte pentru bicicliști. Cum funcționează noua opțiune și unde nu apar avertizările (B1tv)
Aosom
Waze începe să le arate șoferilor alerte despre bicicliștii aflați în apropiere, printr-un (…)

Sursa: Ziar.com

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