WDP, dezvoltator și investitor imobiliar logistic și industrial, a început construcția unei fabrici noi pentru Siemens în WDP Park Sibiu. Unitatea, de circa 15.000 de metri pătrați, va fi construită pe un teren deținut de WDP și închiriată Siemens în România pe 15 ani. Proiectul reprezintă o investiție de aproximativ 14 milioane de euro. Proiectul […] The post WDP construiește o fabrică de 15.000 mp pentru Siemens în Sibiu first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗