WDP construiește o fabrică de 15.000 mp pentru Siemens în Sibiu
Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.roCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
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WDP construiește o fabrică de 15.000 mp pentru Siemens în Sibiu
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