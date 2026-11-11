În imagine, întins de polițiști pe peretele unei clădiri din Centrul Vechi, cu euro la picioare, îl aveți pe „procurorul AI". Îmbrăcat frumos în „treling" a pescuit șmecheri direct din sala de sport - un fel de bibliotecă unde se întâlnesc procurorii, în capul unora.... The post WONDERLAND: Procurorul AI îmbrăcat frumos în „treling” appeared first on Bistrițeanul.ro.

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