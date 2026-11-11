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WONDERLAND: Procurorul AI îmbrăcat frumos în „treling”

b Scris de bistrițeanul.ro
WONDERLAND: Procurorul AI îmbrăcat frumos în „treling”
Aosom
În imagine, întins de polițiști pe peretele unei clădiri din Centrul Vechi, cu euro la picioare, îl aveți pe „procurorul AI". Îmbrăcat frumos în „treling" a pescuit șmecheri direct din sala de sport - un fel de bibliotecă unde se întâlnesc procurorii, în capul unora.... The post WONDERLAND: Procurorul AI îmbrăcat frumos în „treling” appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

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