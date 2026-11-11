Interdicția rețelelor sociale pentru minorii britanici s-ar putea extinde la până la 150 de platforme, de la eBay și Vinted la Lego Play și Scratch. Criticii vorbesc de „autoritarism digital”. The post YouTube Kids, Spotify și chiar platforma pe care copiii învață programare: lista lungă a site-urilor pe care Marea Britanie le-ar putea interzice celor sub 16 ani appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗