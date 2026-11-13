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16 trofee, 7 primăveri europene » Realizările lui Mihai Stoica la FCSB, în 21 de ani de mandat

d Scris de daniel grigore
16 trofee, 7 primăveri europene » Realizările lui Mihai Stoica la FCSB, în 21 de ani de mandat
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Joi, 12 noiembrie, Mihai Stoica (61 de ani) s-a despărțit de FCSB, punând astfel capăt unui mandat de 16 ani la clubul lui Gigi Becali, doi dintre aceștia petrecuți în spatele gratiilor. Cu tot cu prima perioadă în roș-albastru, el a petrecut un total de 21 de ani la Steaua / FCSB, încununați cu 16 trofee și numeroase participări de succes în cupele europene. De-a lungul carierei începute în 1992, Mihai Stoica a activat la 3 cluburi. ...

Sursa: Gsp

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