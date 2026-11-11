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Sport

A atras toate privirile, înainte de meciul iubitului său: "Cât de frumoasă!" / "Superbă"

d Scris de digi sport
A atras toate privirile, înainte de meciul iubitului său: "Cât de frumoasă!" / "Superbă"
Aosom
În vârstă de 35 de ani, Eleonora Incardona este una dintre prezențele cunoscute ale televiziunii italiene.

Sursa: Digisport

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