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A fost la un pas să nu mai lupte niciodată » Topuria, interviu cutremurător după seara în care a fost desfigurat în fața lui Donald Trump

r Scris de robert vîrdol
A fost la un pas să nu mai lupte niciodată » Topuria, interviu cutremurător după seara în care a fost desfigurat în fața lui Donald Trump
Aosom
Ilia Topuria (29 de ani) a avut puterea să povestească prin ce a trecut după înfrângerea de acum cinci luni, de la gala UFC organizată la Casa Albă, unde a fost desfigurat la propriu de Justin Gaethje, care i-a luat centura. UFC a propus cel mai mare eveniment din istoria companiei, la Casa Albă, chiar în fața lui Donald Trump, iar în meciul final s-au înfruntat Ilia Topuria, campionul la categoria ușoară, și Justin Gaethje. ...

Sursa: Gsp

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