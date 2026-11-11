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Sport

A noua operație pentru sportiva de 42 de ani care a câștigat 84 de curse de Cupă Mondială

t Scris de teodor serban
A noua operație pentru sportiva de 42 de ani care a câștigat 84 de curse de Cupă Mondială
Aosom
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit a noua operație după ce și-a fracturat piciorul și glezna într-un accident la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, relatează BBC.

Sursa: Ziare

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