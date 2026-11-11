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A strâns zeci de milioane, dar a lăsat o gaură uriașă după moarte » Statul își cere datoria de 4 milioane de euro, avocatul invocă lipsa fondurilor

s Scris de sebastian vasile
A strâns zeci de milioane, dar a lăsat o gaură uriașă după moarte » Statul își cere datoria de 4 milioane de euro, avocatul invocă lipsa fondurilor
Aosom
La mai bine de doi ani de la trecerea în neființă a lui Sven-Goran Eriksson, numele legendarului tehnician suedez ține din nou prima pagină a ziarelor din Marea Britanie, de această dată din cauza problemelor financiare din moștenire. ...

Sursa: Gsp

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