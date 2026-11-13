 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Acuzat că nu vrea să joace pentru România, Ionuț Radu a fost lăsat în afara lotului Celtei Vigo

m Scris de mihai șovei
Acuzat că nu vrea să joace pentru România, Ionuț Radu a fost lăsat în afara lotului Celtei Vigo
Aosom
Ionuț Radu (29 de ani), portarul lui Celta Vigo, nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul împotriva lui Salamanca, programat astăzi, de la ora 22:00, în turul al doilea din Cupa Spaniei. Acuzând probleme medicale, portarul n-a putut onora convocarea la echipa națională pentru partidele cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie). ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →