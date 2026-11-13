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Sport

Adrian Mutu, acord spontan cu Federația Română de Fotbal! Fostul internațional va fi selecționer

a Scris de amelia ionescu
Adrian Mutu, acord spontan cu Federația Română de Fotbal! Fostul internațional va fi selecționer
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Adrian Mutu este pe cale să înceapă o nouă aventură la nivelul băncii tehnice.

Sursa: Adevarul

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