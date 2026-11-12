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Sport

AJF Satu Mare organizează Cupa AJF la juniori A1!

c Scris de cristi
AJF Satu Mare organizează Cupa AJF la juniori A1!
Aosom
Chiar dacă fotbalul județean se pregătește de pauza de iarnă, juniorii mai au parte de meciuri în perioada următoare. AJF Satu Mare, prin Comisia de Juniori, organizează Cupa AJF la categoria juniori A1, competiție destinată echipelor din Liga a IV-a, seriile A, B și C.Inițiativa îi aparține președi...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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