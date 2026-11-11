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Alcaraz stârnește îngrijorare înainte de Turneul Campionilor! Cum a apărut la primul antrenament

n Scris de nicu savin
Alcaraz stârnește îngrijorare înainte de Turneul Campionilor! Cum a apărut la primul antrenament
Aosom
Carlos Alcaraz a ajuns deja la Torino, unde săptămâna viitoare va încercat să câștige primul titlu al carierei la Turneul Campionilor, dar presa din Spania e în

Sursa: Eurosport Romania

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