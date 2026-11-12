Constantin Răducanu, un bărbat de 58 de ani a dispărut fără urmă! Familia și poliția cer ajutorul cetățenilor. Polițiștii botoșăneni și o familie din localitatea Loturi Enescu sunt în alertă, după ce un bărbat în vârstă de 58 de ani a dispărut fără urmă. Constantin Răducanu a plecat de acasă marți dimineață, 10 noiembrie, și […] Articolul Alertă în județ: Constantin Răducanu a dispărut fără urmă! Familia și poliția cer ajutorul apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗