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Sport

Ana Maria Prodan, discurs incendiar după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda! Doar să ne uităm la spectacol”

m Scris de maria olteanu
Ana Maria Prodan, discurs incendiar după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „Iisus l-a lăsat la masă pe Iuda! Doar să ne uităm la spectacol”
Aosom
Ana Maria Prodan (53 de ani) a comentat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB și a lansat mai multe săgeți la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Impresara nu i-a pronunțat numele fostului soț, abia instalat de Gigi Becali într-o poziție cu mai multă autoritate la club, însă a făcut referire de mai multe ori la trădarea pe care „oamenii mici” ajung să o facă. ...

Sursa: Gsp

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