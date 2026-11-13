Anamaria Prodan, atac devastator la adresa fostului soț: „Prostul se bucură când se vede șef”. Ce revoluție ar pregăti Gigi Becali la FCSB

Anamaria Prodan a reacționat după plecarea lui Mihai Stoica din conducerea FCSB și a lansat mai multe atacuri indirecte la adresa fostului său soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara nu i-a rostit numele, însă mesajele sale au făcut trimitere la noua poziție pe care antrenorul a primit-o din partea lui Gigi Becali. Ea consideră că plecarea lui […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗