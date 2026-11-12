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Sport

Andrei Rațiu poate deveni al patrulea român legitimat de Barcelona. Românul este „frate” cu un jucător-cheie al catalanilor

o Scris de onuț buzoianu
Andrei Rațiu poate deveni al patrulea român legitimat de Barcelona. Românul este „frate” cu un jucător-cheie al catalanilor
Aosom
Fundașul român de la Rayo Vallecano are o clauză de reziliere de 25 de milione de euro.

Sursa: Jurnalul Ro

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