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Antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava Bogdan Șoldănescu înaintea meciului cu SCM Timișoara: ”Sperăm prin entuziasmul tinereții noastre, să le punem probleme și să ținem punctele la Suceava”

s Scris de suceava news online
Antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava Bogdan Șoldănescu înaintea meciului cu SCM Timișoara: ”Sperăm prin entuziasmul tinereții noastre, să le punem probleme și să ținem punctele la Suceava”
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Antrenorul Bogdan Șoldănescu și handbalistul Codrin Radu au prefațat meciul dintre CSU Suceava și SCM Timișoara. Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava, în etapa a 7-a din Liga Națională de handbal masculin. Bogdan Șoldănescu, antrenor CSU Suceava: „SCM […] The post Antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava Bogdan Șoldănescu înaintea meciului cu SCM Timișoara: ”Sperăm prin entuziasmul tinereții noastre, să le punem probleme și să ținem punctele la Suceava” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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