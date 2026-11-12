Antrenorul Bogdan Șoldănescu și handbalistul Codrin Radu au prefațat meciul dintre CSU Suceava și SCM Timișoara. Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava, în etapa a 7-a din Liga Națională de handbal masculin. Bogdan Șoldănescu, antrenor CSU Suceava: „SCM […] The post Antrenorul echipei de handbal masculin CSU Suceava Bogdan Șoldănescu înaintea meciului cu SCM Timișoara: ”Sperăm prin entuziasmul tinereții noastre, să le punem probleme și să ținem punctele la Suceava” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗