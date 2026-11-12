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Anunță haosul la FCSB, după plecarea lui MM Stoica: "E complicat dacă Becali rămâne fără ghid"

a Scris de alexandru dan
Anunță haosul la FCSB, după plecarea lui MM Stoica: "E complicat dacă Becali rămâne fără ghid"
Aosom
Anunță haosul la FCSB, după plecarea lui MM Stoica: "E complicat dacă Becali rămâne fără ghid"

Sursa: Digisport

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