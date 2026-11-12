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Anunțul făcut de Stanciu legat de viitorul său, după ce a fost numit "Balonul de Aur al Chinei"!

d Scris de dani morar
Anunțul făcut de Stanciu legat de viitorul său, după ce a fost numit "Balonul de Aur al Chinei"!
Aosom
Nicolae Stanciu a devenit campion în China, acolo unde a primit și premiul pentru cel mai bun jucător al campionatului. Mijlocașul dorit de U Cluj, FCSB și Univ

Sursa: Eurosport Romania

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