Aryna Sabalenka, eșec drastic la Turneul Campioanelor: 4-6, 0-6!

Mirra Andreeva (19 ani, #3 WTA) a obținut o calificare spectaculoasă în prima sa semifinală din carieră la Turneul Campioanelor de la Indian Wells, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka (28 de ani, #2 WTA) cu scorul de 6-4, 6-0. Jucătoarea rusă a revenit spectaculos de la 4-1 în primul set și a câștigat 11 game-uri la rând în fața numărului doi mondial. ...

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