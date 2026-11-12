Aurul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul an, în timp ce dolarul atinge maximumul de la războiul comercial

Aurul a coborât joi la cel mai scăzut nivel din ultimul an, în timp ce dolarul american a atins cotații nemaiîntâlnite din aprilie 2025, din perioada de vârf a războiului comercial declanșat de președintele Donald Trump, evoluții determinate de datele privind inflația din Statele Unite, care au alimentat așteptările privind noi majorări ale dobânzilor, potrivit AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗