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Aurul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul an, în timp ce dolarul atinge maximumul de la războiul comercial

i Scris de ionuț baiaș
Aurul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul an, în timp ce dolarul atinge maximumul de la războiul comercial
Aosom
Aurul a coborât joi la cel mai scăzut nivel din ultimul an, în timp ce dolarul american a atins cotații nemaiîntâlnite din aprilie 2025, din perioada de vârf a războiului comercial declanșat de președintele Donald Trump, evoluții determinate de datele privind inflația din Statele Unite, care au alimentat așteptările privind noi majorări ale dobânzilor, potrivit AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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