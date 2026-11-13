Autocenzura impusă de Gică Craioveanu, după ce a fost „repezit” în direct de Gigi Becali

Gică Craioveanu, legenda fotbalului oltean, a reacționat la câteva zile după ce a fost „repezit” în direct de Gigi Becali. Marți seară, Gică Craioveanu a avut un dialog încins cu Gigi Becali. Totul a pornit de la o întrebare pe care fostul fotbalist i-a adresat-o patronului de la FCSB. La 3 zile de la discuție, Craioveanu analiza situația de la FCSB și l-a numit pe patronul clubului «domnul Becali». ...

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