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Sport

Barça șochează lumea fotbalului: abonament la lojă, cât două locuințe în București

d Scris de diana seceleanu
Barça șochează lumea fotbalului: abonament la lojă, cât două locuințe în București
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Formația de pe Camp Nou generează încasări uriașe.

Sursa: Click

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