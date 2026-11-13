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Sport

Barcelona vine cu o ofertă neașteptată pentru suporteri. Cât costă un loc de veci pe Camp Nou

a Scris de anca flondor
Barcelona vine cu o ofertă neașteptată pentru suporteri. Cât costă un loc de veci pe Camp Nou
Aosom
Barcelona a venit cu o ofertă inedită pentru suporteri. Un loc de veci în interiorul celebrului Camp Nou. Cât costă rezervarea unei urne

Sursa: Stiri Pe Surse

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