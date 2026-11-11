Așa cum v-am anunțat deja (detalii AICI), a început oficial competiția Premiilor de Excelență ale Argeșului 2026! Cititorii sunt invitați să își exprime preferințele, să nominalizeze și voteze personalitățile favorite pentru a desemna câștigătorii din acest an. Selectarea și desemnarea câștigătorilor se vor realiza într-un mod cât mai obiectiv, pe baza punctajului acumulat în perioada lunilor […] The post Bătălia pentru primele locuri continuă! Mâine apare un nou talon în ziar. Vezi clasamentul actualizat la Premiile de Excelență ale Argeșului 2026 first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗