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Belgia a învins Turcia cu 2-1 în Liga Națiunilor și a urcat pe locul secund în grupă

d Scris de diana pană
Belgia a învins Turcia cu 2-1 în Liga Națiunilor și a urcat pe locul secund în grupă
Aosom
Echipa naţională a Belgiei a învins joi, în deplasare, scor 2-1, echipa naţională a Turciei, în grupa 1 din Divizia A a Ligii Naţiunilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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