TIMISOARA. Te-ai hotărât ce vrei să cumperi în acest an de Black Friday? Pentru că iubești reducerile și te gândești la sesiunile de shopping, în acest weekend, la Iulius Town continuă ofertele de Black Friday în majoritatea magazinelor. În plus, în fiecare vineri din noiembrie ai șansa să pleci acasă și cu un Mystery Box plin […] Articolul Black Friday continuă la Iulius Town Timișoara: reduceri de până la 70% și șansa de a câștiga un Mystery Box apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗