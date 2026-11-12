Breaking Bets » Italia - Franța și cele mai tari meciuri ale zilei din Liga Națiunilor, analizate în emisiunea programată la ora 14:00

Etapa a patra din Liga Națiunilor începe în această seară, iar emisiunea Breaking Bets va analiza cele mai tari meciuri ale zilei în ediția programată la ora 14:00. Italia și Franța fac parte din grupa A 1 a Ligii Națiunilor și își dispută, în confruntarea directă de la ora 21:45, poziția de lider. Franța conduce clasamentul cu 10 puncte, în vreme ce „squadra azzurra” ocupă poziția secundă, cu 7 puncte. Tot azi se mai dispută și alte partide atractive. ...

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