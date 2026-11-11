 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Cahill a numit cea mai mare calitate a lui Sinner: "A fost prima dată când am văzut așa ceva"

n Scris de nicu savin
Cahill a numit cea mai mare calitate a lui Sinner: "A fost prima dată când am văzut așa ceva"
Aosom
Darren Cahill și Jannik Sinner au susținut marți o conferință de presă comună la Milano, în care au vorbit despre fructoasa lor colaborare de 4 ani, care a ajun

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech