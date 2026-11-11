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Sport

Campionul olimpic Teddy Riner a confirmat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța

v Scris de valentin-marian burlacu
Campionul olimpic Teddy Riner a confirmat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța
Aosom
Cvintuplu campion olimpic la judo, Teddy Riner (37 de ani) a confirmat că va candida pentru alegerile prezidențiale din 2027. „E cât se poate de real. Nu e inteligență artificială”, a spus acesta.

Sursa: Adevarul

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