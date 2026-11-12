Câștigător Asia Express 2026. Cine a câștigat finala și premiul de 30.000 de euro

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 2026 Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi sportivi s-au impus în fața echipei formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă și au plecat acasă cu trofeul competiției și premiul în valoare de 30.000 de euro. După 54 de zile de competiție și peste 10.000 […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗