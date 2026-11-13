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Câte bilete au mai rămas pentru România - Polonia, ultimul meci de pe teren propriu din Liga Națiunilor

d Scris de digi sport
Câte bilete au mai rămas pentru România - Polonia, ultimul meci de pe teren propriu din Liga Națiunilor
Aosom
Câte bilete au mai rămas pentru România - Polonia, ultimul meci de pe teren propriu din Liga Națiunilor

Sursa: Digisport

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