Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au câștigat sezonul 9 „Asia Express” și au plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. Dincolo de recompensa oferită câștigătorilor, concurenții ar fi fost plătiți și pentru fiecare etapă parcursă în competiție, dar și pentru amuletele câștigate. Potrivit calculelor apărute în spațiul public, fostul fotbalist ar […] The post Câți bani ar fi câștigat Gabi Torje la „Asia Express” 2026. Suma primită de la Antena 1, după zece etape de competiție first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗