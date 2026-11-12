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Câți bani ar fi primit, de fapt, Gabi Torje de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express 2026. Sumă mai mare pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă

i Scris de iulian ioncea
Câți bani ar fi primit, de fapt, Gabi Torje de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express 2026. Sumă mai mare pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă
Aosom
Gabriel Torje și Alin Alexuc Ciurariu au câștigat Asia Express 2026, astfel că ei au reușit nu să pună mâna doar pe trofeu, ci și pe marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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