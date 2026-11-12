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Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior

a Scris de andreea romaniuc archip
Câți bani cere Șerban Trâmbițașu pe apartamentul lui de 41 mp și cum arată în interior
Aosom
Șerban Trâmbițașu a scos la vânzare apartamentul de 41 mp în care a locuit alături de familia sa. Află cât cere celebrul agent imobiliar pe locuință și cum a recompartimentat spațiul.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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