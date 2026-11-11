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Sport

Ce a declarat Valerie Lungu după ce a pierdut Asia Express. Mesajul transmis de concurentă la finalul competiției

d Scris de diana stamen
Ce a declarat Valerie Lungu după ce a pierdut Asia Express. Mesajul transmis de concurentă la finalul competiției
Aosom
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost învinși de Gabi Torje și Alin Alexuc în marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii. După ce au aflat rezultatul, cei doi au vorbit despre emoțiile trăite în ultima cursă, dar și despre experiența care le-a schimbat relația. Irina Fodor le-a transmis un mesaj înainte de încheierea competiției.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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