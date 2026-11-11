Ce i-a șoptit la ureche Mirela Vaida lui Alex Gîlcă după ce a fost eliminată de la „Asia Express 2026”. I-a spus doar trei cuvinte

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au ratat calificarea în marea finală și șansa de a lupta pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro, după o cursă contracronometru marcată de probe intense și tensiune maximă, în semifinala de marți seara, 10 noiembrie. Finala Asia Express 2026 are loc în această seară.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗