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Ce nebunie: i-a cerut ”transferul” lui Istvan Kovacs, imediat după Italia - Franța 3-1! ”Opt clase peste!”

d Scris de digi sport
Ce nebunie: i-a cerut ”transferul” lui Istvan Kovacs, imediat după Italia - Franța 3-1! ”Opt clase peste!”
Aosom
Ce nebunie: i-a cerut ”transferul” lui Istvan Kovacs, imediat după Italia - Franța 3-1! ”Opt clase peste!”

Sursa: Digisport

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