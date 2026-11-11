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Ce s-a întâmplat cu Rybakina înainte să renunţe la Turneul Campioanelor. Anunţul şefului WTA Finals

c Scris de cristian mihală
Ce s-a întâmplat cu Rybakina înainte să renunţe la Turneul Campioanelor. Anunţul şefului WTA Finals
Aosom
Garbine Muguruza, directorul Turneului Campioanelor, a vorbit despre lovitura încasată de competiţia care anul acesta se desfăşoară la Indian Wells: retragerea

Sursa: Eurosport Romania

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