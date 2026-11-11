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”Ce să vorbești? Trebuia să faci treabă”. Gigi Becali l-a pus pe liber: ”A zis că nu semnează”

d Scris de digi sport
”Ce să vorbești? Trebuia să faci treabă”. Gigi Becali l-a pus pe liber: ”A zis că nu semnează”
Aosom
”Ce să vorbești? Trebuia să faci treabă”. Gigi Becali l-a pus pe liber: ”A zis că nu semnează”

Sursa: Digisport

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